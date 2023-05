Nasa escolhe Blue Origin para desenvolver segundo módulo de pouso lunar

436

A Nasa anunciou nesta sexta-feira (19) que escolheu a empresa espacial americana Blue Origin para construir um segundo sistema de pouso lunar, destinado a transportar astronautas à superfície da Lua.



O módulo foi selecionado para a missão Artemis V, prevista para 2029. Primeiro, porém, terá que demonstrar sua segurança pousando na Lua sem tripulação.



"É uma honra fazer parte desta jornada com a Nasa para levar astronautas à Lua", declarou nesta sexta pelo Twitter o bilionário Jeff Bezos, fundador da Blue Origin e da gigante da tecnologia Amazon.



O contrato tem o valor de 3,4 bilhões de dólares (R$ 17 bilhões, na cotação atual), mas John Couluris, vice-presidente de transporte lunar da Blue Origin, disse em coletiva de imprensa que a companhia contribuiria com muito mais para desenvolver a nave.



Artemis é o programa da agência espacial americana de retorno à Lua. É composto por várias missões de dificuldade crescente.



Em 2021, a Nasa selecionou a SpaceX para construir o módulo de pouso da Artemis III, que será a primeira missão a levar humanos à superfície lunar desde 1972. O contrato é de 2,9 bilhões de dólares (R$ 14,5 bilhões), embora a SpaceX vá colaborar com mais.



A Blue Origin, que também competiu por esse primeiro contrato, havia processado a Nasa, acusando-a de ter escolhido apenas uma empresa para essa missão e não duas como havia insinuado, uma prática comum usada para ter um plano B em caso de falha. A ação judicial, porém, foi rejeitada.



Em 2022, a SpaceX também foi selecionada pela Nasa para desenvolver o módulo de pouso da missão Artemis IV. Ao mesmo tempo, a agência lançou uma licitação para outras empresas buscarem participar do resto do programa.



"Queremos mais concorrência. Queremos dois módulos de pouso", afirmou nesta sexta o chefe da Nasa, Bill Nelson. "Assim se tem mais confiabilidade, se tem alternativas de apoio."



O módulo da Blue Origin, batizado de Blue Moon, está sendo desenvolvido com várias empresas parceiras: Lockheed Martin, Draper, Boeing, Astrobotic e Honeybee Robotics.



