Mais da metade dos maiores lagos e reservatórios de água do mundo estão diminuindo, colocando o futuro da segurança hídrica da humanidade em risco, e os maiores culpados são as mudanças climáticas e o consumo insustentável, indicou um estudo nesta quinta-feira (18).



"Os lagos estão com problemas em todo o mundo e isso tem implicações muito amplas", disse à AFP Balaji Rajagopalan, professor da Universidade do Colorado em Boulder e coautor do artigo publicado na revista Science.