Catherine Deneuve abre oficialmente o 76º Festival de Cannes

A 76ª edição do Festival de Cannes foi aberta oficialmente na noite desta terça-feira (16), pela atriz francesa Catherine Deneuve, durante uma cerimônia apresentada por sua filha, a também atriz Chiara Mastroianni.



"Declaro aberto o 76º Festival de Cannes", disse Deneuve, uma das lendas vivas do cinema francês, ao lado do ator americano Michael Douglas, que disse a mesma frase em inglês, minutos antes de receber a Palma de Ouro honorária por sua carreira.



"Eu me pergunto como pude durar tanto tempo", disse Douglas ao receber o prêmio, enquanto era ovacionado pela plateia. "Que abraço!", disse ele ao público, que não parava de aplaudi-lo.



"Isso conta muito para mim, pois há centenas de festivais de cinema no mundo, mas só há um Cannes (...) É uma honra incrível", acrescentou.



"A idade pesa", brincou o ator, de 78 anos. Este festival "nos faz lembrar (...) que o cinema transcende os limites e aproxima as fronteiras", acrescentou.



"Queria abraçar Cannes e toda a França do fundo do meu coração", disse em francês, antes de receber a honraria das mãos de Uma Thurman.



"Jeanne du Barry", da diretora francesa Maïwenn, com Johnny Depp no papel do rei Luís XV, será exibido como filme de abertura do festival.



A mostra competitiva começa na quarta-feira, com dois longa-metragens, "Monster", do japonês Hirokazu Kore-Eda, e "Le Retour", da francesa Catherine Corsini.



No total, 21 cineastas disputam a Palma de Ouro, entre os quais sete mulheres - um recorde para o maior festival de cinema do mundo. Um júri de nove integrantes, presidido pelo sueco Ruben Östlund, premiado em 2022 por "Triângulo da Tristeza", irá escolher os ganhadores desta edição.