Atirador de 18 anos mata 3 pessoas e fere outras 6 nos EUA

Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas depois que um atirador de 18 anos atacou uma vizinhança residencial em Farmington, no Novo México, no sudoeste dos Estados Unidos. O episódio, que ocorreu por volta das 11h da segunda-feira (15), terminou com o jovem - que não teve seu nome revelado - sendo morto pela polícia.

Entre os feridos, estão dois agentes que trocaram tiros com o suspeito antes de ele ser baleado, de acordo com a porta-voz da polícia de Farmington, Shanice Gonzales. Ela afirmou à agência de notícias Reuters que o suspeito percorreu cerca de 400 metros a pé disparando indiscriminadamente contra transeuntes antes que a polícia o alcançasse, em frente a uma igreja.

A motivação do crime ainda não está clara. O delegado Steve Hebbe afirmou ao jornal The New York Times que que o suspeito usou ao menos três armas diferentes, incluindo um fuzil do "estilo AR", equipamento comum em tiroteios em massa, e que ele saiu atirando aleatoriamente pela vizinhança "no quer que que quisesse no momento", incluindo ao menos seis casas e três carros.