Homem mata cinco colegas nos EUA ao descobrir que seria demitido

Homem mata 5 colegas nos EUA, além de deixar nove pessoas, incluindo dois policiais, feridos e hospitalizados (foto: Stefani Reynolds / AFP)

O funcionário de um banco que entrou armado com um rifle e matou cinco colegas de trabalho em Louisville, nos EUA, descobriu horas antes que seria demitido.

O homem soube horas antes que seria demitido do Old National Bank, onde trabalhou como estagiário por três anos e foi contratado como Profissional de Desenvolvimento Comercial em junho de 2021, segundo o seu perfil no LinkedIn.

Um homem que conseguiu fugir disse a WHAS TV que o atirador abriu fogo com um rifle em uma sala de conferências no fundo do primeiro andar do prédio do Old National Bank, na segunda-feira (10).

Quando a polícia chegou ao local, ainda havia o barulho de tiros dentro do banco.



O atirador de 25 anos transmitiu o crime ao vivo no Instagram. Ele morreu durante uma troca de tiros com a polícia, segundo o chefe da polícia local à AP News. A Meta, proprietária do Facebook e do Instagram, disse em comunicado que "removeu rapidamente a transmissão ao vivo deste trágico incidente".

Nove pessoas, incluindo dois policiais, ficaram feridas e foram hospitalizadas —três já tiveram alta. Um dos feridos, Deana Eckert, de 57 anos, morreu no hospital na noite de segunda.

Um policial de 26 anos está em estado grave após levar um tiro na cabeça e passar por uma cirurgia.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, disse que perdeu um dos seus amigos no tiroteio. "Tommy Elliott me ajudou a construir minha carreira de advogado, me ajudou a me tornar governador, me deu conselhos sobre como ser um bom pai. Ele é uma das pessoas com quem mais conversei no mundo e muito raramente falávamos sobre meu trabalho. Ele era um amigo incrível."

As vítimas foram identificadas como Tommy Elliott, Josh Barrick, Jim Tutt e Juliana Farmer, disse a polícia.