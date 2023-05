'Partimos para sempre': Maduro afirma que Venezuela não voltará à OEA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou, nesta segunda-feira, que seu país não voltará a fazer parte da Organização dos Estados Americanos (OEA), da qual se retirou em 2019 devido a divergências.



"Partimos para sempre e não pensamos em voltar", afirmou Maduro em seu programa de TV, após endossar as palavras de seu colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre a organização.



"Recomendo que a OEA desapareça, não serve para nada", declarou López Obrador na semana passada, em sua conferência matinal. Maduro concordou: "Nosso caminho é a Unasul, a Celac, a Alba."



A Venezuela deixou de pertencer à OEA em abril de 2019, após tê-lo solicitado dois anos antes, devido a divergências. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu recentemente o retorno do país vizinho à organização.



Maduro e Petro haviam conversado em novembro passado sobre o reingresso da Venezuela no sistema interamericano, sem uma conclusão definitiva. Maduro mantém um discurso crítico em relação à OEA há anos, principalmente desde que a organização reconheceu como autoridade legítima da Venezuela a Assembleia Nacional "democraticamente eleita" em 2015, liderada pelo opositor Juan Guaidó.