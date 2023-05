Erdogan e Kiliçdaroglu vão disputar 2º turno

Há 20 anos no poder, Erdogan votou ontem nas acirradas eleições turcas (foto: Umit Bektas/Pool/AFP)







Uma das eleições mais tensas e disputadas dos últimos tempos na Turquia foi marcada pelo alto índice de comparecimento às urnas – 88,81% dos 64 milhões de turcos aptos votaram – e por denúncias de bloqueio de votos. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, há 20 anos no poder, saiu na frente na disputa pela reeleição, mas não conseguiu fechar a fatura no primeiro turno realizado ontem. Durante a maior parte da apuração, Erdogan aparecia com mais de 50% dos votos, o que indicava que ele poderia seguir no comando do país por mais cinco anos. Mas a tendência da apuração na reta final apontou para um segundo turno. Com 97,87% das urnas abertas, o atual presidente contabiliza 49,35% dos votos, enquanto seu principal adversário, Kemal Kilicdaroglu, aparece com 44,98%, segundo a agência de notícias estatal Anadolu. Quando nenhum dos candidatos alcança mais de 50%, a lei eleitoral prevê uma segunda rodada, prevista para 28 de maio.





Em terceiro lugar, ficou Sinan Ogan, nacionalista de ultradireita, tem 5,24%. Mesmo tendo anunciado a desistência a três dias da votação, Muharrem Ince aparece na quarta posição, com 0,43% dos votos, uma vez que seu nome não pôde ser removido da cédula. Aliados da oposição acusaram a Anadolu de divulgar, no início da contagem de votos, números parciais que eram favoráveis ao presidente, deixando-o em maior vantagem. Mais tarde, o prefeito de Istambul, Ekrem Imamoglu, candidato a vice-presidente na chapa da oposição, disse que o partido de Erdogan estava apresentando objeções em distritos liderados por Kilicdaroglu, o que atrasou a apuração.





Por volta das 2h20 de hoje (20h20 de ontem em Brasília), Erdogan discursou do lado de fora do quartel-general do AKP, em Ancara, e declarou: "Ainda não sabemos se a eleição será concluída no primeiro turno, mas se o povo nos levar para um segundo turno, também respeitaremos isso. (...) Nosso povo é o vencedor, independentemente do resultado". O presidente aproveitou para provocar o adversário político. “Alguém está na cozinha, nós estamos na varanda”, disse, em alusão aos vídeos gravados por Kiliçdaroglu na cozinha, uma tentativa da campanha de humanizar a sua imagem ante os eleitores.





Erdogan também assegurou ter “clara vantagem” na apuração. Ele celebrou a vitória da coalizão governista nas eleições parlamentares, ao anunciar que a aliança entre o AKP, o ultranacionalista Partido de Ação Nacionalista (MHP) e facções islamitas conseguiram a maioria no Parlamento.









O opositor Kemal Kiliçdaroglu protestou contra o processo de votação ontem (foto: Adem Altan/AFP)

“Nosso país tem uma festa da democracia completa nessas eleições. Ainda que os resultados não sejam claros, ainda estamos na liderança, de longe. Os resultados das votações domésticas e estrangeiras levarão tempo para chegar", explicou o presidente. “Sempre fomos honestos com nossa nação, sabemos que estamos muito à frente nas eleições de hoje, mas esperamos que os resultados exatos cheguem.”

Adversário

Kemal Kiliçdaroglu, adversário de Erdogan, prometeu hoje (noite de domingo no Brasil) vencer o segundo turno. “Se nossa nação decidir pelo segundo turno, nós certamente venceremos no segundo turno”, disse Kiliçdaroglu.. “A vontade de mudança na sociedade é maior que 50%”.





Kiliçdaroglu fez um breve pronunciamento à nação e acusou o AKP de bloquear a apuração, ao apresentar objeções aos resultados onde a oposição teve um número mais alto de votos. “Não bloqueiem a vontade da nação. Deixem os resultados virem e que todos o conheçam. O país não tem mais paciência para a instabilidade. Não dá para administrar a situação pela manipulação, não tenha medo da vontade do povo”, recomendou.





Morador de Bodrum (Sudoeste), o empresário de internet e ex-operador político Fatih Guner, 41 anos, afirmou ao Estado de Minas que as eleições de ontem ganharam importância pelo fato de o AKP, partido conservador e islamita de Erdogan, ter iniciado uma escalada autoritária em 2015. “A oposição, neste ano, tem uma poderosa oportunidade de quebrar a hegemonia do AKP. Mas parece que a opinião pública não está alinhada com ela. Não acho que Kiliçdaroglu seja o candidato ideal para derrotar Erdogan", alertou.





Guner afirmou que o comparecimento às urnas, na Turquia, é tradicionalmente um dos maiores do mundo. "Nós vamos, depositamos nossos votos, esperamos que sejam contados e temos que vigiar cada voto para fazer com que não seja roubado pelo partido governista. Nós, turcos, sempre achamos que, para a democracia funcionar melhor, temos que votar.” (Com agências)