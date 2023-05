Kemal Kiliçdaroglu, adversário do presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições presidenciais da Turquia, prometeu nesta segunda-feira (15, noite de domingo no Brasil) vencer o segundo turno depois que nenhum dos dois alcançou mais de 50% dos votos.



"Se nossa nação decidir pelo segundo turno, nós certamente venceremos no segundo turno", disse Kiliçdaroglu aos jornalistas. "A vontade de mudança na sociedade é maior do que 50%".