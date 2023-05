Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas neste sábado (13) no nordeste da França, duas delas em estado grave, por um indivíduo encapuzado que abriu fogo de dentro do seu carro, informaram as autoridades.



O incidente ocorreu na cidade de Villerupt e em uma comuna vizinha, perto da fronteira com Luxemburgo.



O autor dos disparos fugiu, disse à AFP Guillaume Petitclair, vice-prefeito de Villerupt.



Três feridos estão em estado de urgência absoluta, um deles com o prognóstico vital comprometido.