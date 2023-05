Atirador de centro comercial no Texas exaltava símbolos e grupos nazistas

O homem acusado de matar oito pessoas em um centro comercial no Texas, sul dos EUA, fez recentemente grandes tatuagens com símbolos nazistas, elogiou outros autores de ataques a tiros e escreveu logo antes do ataque que "lutaria contra o ódio com mais ódio".



Mauricio García, o suspeito de 33 anos que, segundo as autoridades, abriu fogo com um fuzil de assalto contra visitantes do centro comercial Allen Premium Outlets no último sábado, publicou seus diários, fotografias de tatuagens e avisos enigmáticos de seu próximo ataque no site da rede social russa OK.RU.



García foi morto a tiros por um policial pouco depois de atirar em um concorrido centro comercial localizado no subúrbio ao norte de Dallas, disseram as autoridades.



Em suas anotações diárias, ele expressava ódio pelas mulheres, pelos judeus e pela "diversidade". Além disso, raramente comentava sobre sua própria origem latino-americana.



Também publicou fotos de suas armas, coletes à prova de balas e adesivos de caveiras e as iniciais do "Esquadrão da morte da ala direita", popular entre as milícias de extrema direita.



Porém, não houve indícios de que García fizesse parte de nenhum grupo ou que tivesse tido o apoio de outra pessoa no ataque de sábado.



Suas vítimas foram três membros de uma família coreano-americana, duas irmãs pequenas em idade escolar, um engenheiro indiano-americano, um segurança do centro comercial e um homem de 32 anos.



A emissora de televisão MSNBC reportou que como parte da investigação policial eram examinadas as páginas de García na OK.RU.



Há fortes indícios, incluindo fotos pessoais e de documentos, de que a página nomeada "PsycoVision5", que usava o logotipo de um rosto sorridente com um bigode no estilo de Hitler.



García também publicou fotos das tatuagens que fez no mês passado, incluindo uma grande suástica no peito e a logo do braço militar do Partido Nazista, as Waffen-SS.