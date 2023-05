A direita ultraconservadora do Chile liderava neste domingo (07) a eleição dos 50 membros do conselho que irá redigir o novo projeto de Constituição para substituir a herdada da ditadura de Augusto Pinochet, segundo a contagem oficial.



Com a apuração em quase 84%, o Partido Republicano se projetava como o mais votado, com 36%, segundo o Serviço Eleitoral (Servel). A coalizão de esquerda, apoiada pelo presidente Gabriel Boric, tinha 28% dos votos.