Dos EUA à China, as mensagens de cumprimentos para o rei Charles III

Dos Estados Unidos à China, vários países parabenizaram o novo rei britânico Charles III, coroado, neste sábado (6), aos 74 anos, em uma suntuosa cerimônia em Londres.



- EUA celebra a "longa amizade" -



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou o rei Charles III e a rainha Camilla por sua coroação, e celebrou a "longa amizade" entre seus dois povos, em uma mensagem em sua conta no Twitter.



"A longa amizade entre Estados Unidos e o Reino Unido é fonte de força para os nossos dois povos", afirmou.



- Um "símbolo de estabilidade" para a UE -



A coroação de Charles III "é um testemunho da força duradoura da monarquia britânica, um símbolo de estabilidade e continuidade", disse no Twitter a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.



"Meus parabéns ao rei Charles III e à Rainha Camilla", acrescentou, em uma mensagem acompanhada por fotos da cerimônia na Abadia de Westminster, na qual esteve presente.



- China defende o "desenvolvimento" e a "paz" -



Em sua mensagem de parabéns ao novo monarca britânico, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu que Londres aplique uma estratégia de longo prazo para a "paz" e para a "cooperação".



"A China e o Reino Unido, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, devem adotar uma abordagem estratégica e de longo prazo para promover o movimento histórico em direção à paz, ao desenvolvimento e à cooperação benéfica para todas as partes", declarou o chefe de Estado, citado pela agência oficial de notícias.



"A China está disposta a trabalhar com o Reino Unido para melhorar a amizade entre os seus dois povos", acrescentou Xi.



- Alemanha celebra um aliado para o clima -



Em visita ao Quênia, o chefe do governo alemão, Olaf Scholz, saudou a coroação de um aliado na luta a favor do meio ambiente.



"Para mim, era e é muito importante que seja alguém que esteja comprometido com uma estreita cooperação entre o Reino Unido e a União Europeia e que também tenha sua própria luta para avançar na proteção climática", disse. "Isso também nos ajudará", acrescentou.



- Amigos da França -



O presidente da França, Emmanuel Macron, cumprimentou pelo Twitter o rei Charles III, da Grã-Bretanha, e a rainha Camilla, "amigos da França".



"Parabéns ao rei Charles III e à rainha Camilla, amigos da França", escreveu o chefe de Estado francês, que assistiu à cerimônia em Londres com sua esposa, Brigitte.



Macron se sentou ao lado de Lula na cerimônia.



- Os "melhores votos" da Itália -



A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, enviou pelo Twitter os seus "melhores votos ao rei Charles III, à rainha Camilla e a todo o povo britânico".



A líder da extrema direita também aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho artesanal italiano, exposto na Abadia de Westminster, onde Charles III foi coroado.



O "Cosmati Pavement", mosaico sobre onde foi colocado o trono, foi "magistralmente criado por artesãos italianos" e "segue impressionando o mundo até hoje e recordando a rica cooperação entre a Itália e o Reino Unido que, estamos certos (...) se aprofundará ainda mais com o rei Charles", destacou Meloni.



- Um "amigo fiel da Grécia" -



Em uma mensagem em inglês publicada no Twitter, o ministério grego das Relações Exteriores "cumprimentou calorosamente a sua Majestade, o rei Charles III", a quem se referiu como um "amigo fiel da Grécia"



"Desejamos a ele sucesso em suas missões e esperamos continuar nossa excelente cooperação e aprofundar ainda mais nossas históricas relações bilaterais", acrescentou a pasta.



- Otan destaca um "símbolo de força duradoura" -



O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, viu a coroação, à qual assistiu, como um "símbolo da força duradoura" do Reino Unido, país-membro da Aliança militar transatlântica.



Twitter