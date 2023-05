O vídeo ultrapassa 60 mil comentários no TikTok. (foto: Reprodução)

Um TikTok, postado na última segunda-feira (1/5), em que uma mãe relata que optou por contar para seu filho com câncer terminal que ele estava curado tem viralizado na internet.





No vídeo, a mãe escreve que o filho estava indo para casa passar seus últimos dias com a família, mas disse para ele que era porque o tratamento deu certo e ele estava liberado. “Um dos piores dias da minha vida, mentindo para ele”, ela afirma.





Veja mais: Tiktoker viraliza confrontando desperdício de comida com doações





Segundo a mãe, o filho foi diagnosticado com Linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático e que se espalha de forma não ordenada, em julho de 2021. O tratamento não foi eficaz, e o menino faleceu em janeiro do ano seguinte.





Em sua conta no TikTok, que conta com mais de 97 mil seguidores, a mãe compartilha vídeos do ocorrido com sua família. O momento da saída do hospital gerou grande comoção entre internautas, já acumula 6 milhões de likes e ultrapassa 42 milhões de visualizações. Confira:





#fyp %u266C original sound - %uD83C%uDFA7 @gewaarja Doctors "Aren't You Going To Tell Him" Parent "Nooooo Way" What was I supposed to tell him that the treatment he had done that caused him to have multiple surgeries didn't work and he has to go home until he passes %uD83D%uDE13%uD83D%uDE13%uD83D%uDE13 You Say what you have to say to protect your child %uD83D%uDC9C%uD83D%uDC99%uD83D%uDE13 #storytime







Na legenda da postagem, a mãe relata que os médicos questionaram se ela não contaria a verdade para a criança, mas ela afirma: “Como conto para ele que o tratamento (...) não funcionou e que ele tem que ir para casa até falecer?”, completa a mãe.