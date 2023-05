Príncipes de Gales pegam metrô para visitar um pub nas vésperas da coroação

Em um evento muito atípico, os príncipes de Gales, William e Catherine, pegaram o metrô nesta quinta-feira (04) para ir a um pub de Londres, onde foram aplaudidos por uma multidão de espectadores dois dias antes da coroação do rei Charles III.



"Notícia de última hora: membros da família real visitam um pub no Soho", diziam os canais de televisão britânicos enquanto transmitiam imagens do filho mais velho do rei e sua esposa no meio da multidão.



Buscando projetar uma imagem de um casal moderno, glamouroso e popular, William, 40, e Catherine, 41, pegaram o metrô para este bairro popular no centro de Londres, conhecido por sua animada vida noturna.



O trajeto - que incluiu três paradas na moderna linha Elizabeth, inaugurada no ano passado - também foi amplamente comentado pelos canais de notícias locais.



Os príncipes de Gales caminharam até o pub, cumprimentando o público. Então, na frente das câmeras, William assumiu o balcão para servir sua própria cerveja.



O casal aproveitou a ocasião para conversar com o público sobre os preparativos para o longo fim de semana da coroação, em que são esperados milhares de visitantes na capital.



Muito populares entre os britânicos, William e Catherine têm a difícil tarefa de rejuvenescer uma monarquia que desperta pouco entusiasmo entre as gerações mais jovens.