EUA aprova primeira vacina do mundo contra bronquiolite

Os Estados Unidos aprovaram, nesta quarta-feira (3), a primeira vacina do mundo contra o vírus sincicial respiratório (VSR), que causa a bronquiolite e dezenas de milhares de mortes por ano.



A autorização para a vacina Arexvy, desenvolvida pelo gigante farmacêutico britânico GSK, foi concedida pela agência americana reguladora dos medicamentos (FDA), para adultos com mais de 60 anos.



"É um feito importante em termos de saúde pública na prevenção de uma doença que pode ser fatal", afirmou, em nota, Peter Marks, dirigente da FDA, a agência americana reguladora de medicamentos.



Na semana passada, a vacina recebeu uma opinião favorável da Agência Europeia de Medicamentos (EMA). A decisão final da Comissão Europeia é esperada para os próximos meses.



O vírus VSR é bastante disseminado e contagioso, e conhecido, sobretudo, por causar bronquiolite (infecção dos bronquíolos) em crianças no inverno. No entanto, ele também afeta adultos e pode ser perigoso para os idosos quando provoca infecção respiratória (bronquiolite ou pneumonia).



Segundo autoridades sanitárias americanas, este vírus causa entre 6.000 e 10.000 mortes em pessoas maiores de 65 anos nos Estados Unidos anualmente.



Após décadas de pesquisas, grupos farmacêuticos estão em uma corrida para conquistar este mercado, que promete ser lucrativo. Os laboratórios Pfizer e Moderna também desenvolvem vacinas contra o VSR para idosos. A Pfizer aguarda uma decisão da FDA para este mês.



O GSK informou que sua vacina estará disponível a partir da próxima temporada epidêmica.



- Grande teste clínico -



A autorização para a vacina do GSK se baseou em um teste clínico com aproximadamente 25.000 participantes, dos quais metade recebeu a vacina, e a outra metade, um placebo. Observou-se que a vacina tem uma eficácia de 83% na prevenção de infecções do trato respiratório inferior. Os efeitos colaterais relatados foram, principalmente, fadiga, dor muscular e dor de cabeça.



Em um estudo menor, um participante desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré, uma condição neurológica rara, nove dias após receber a vacina Arexvy. A FDA pediu à GSK que continue conduzindo estudos, para monitorar este risco.



A bronquiolite costuma ganhar destaque no inverno, e a doença foi assunto principalmente no ano passado, em um contexto de fim do confinamento ligado à Covid-19 e de maior circulação de vírus. Estados Unidos e Europa foram particularmente afetados, especialmente os bebês, pouco expostos durante a pandemia.



No fim de 2022, a União Europeia aprovou um tratamento preventivo contra a bronquiolite desenvolvido em conjunto por AstraZeneca e Sanofi. O nirsevimab não é uma vacina, mas funciona com a mesma intenção preventiva.