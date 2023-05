Zelensky faz visita surpresa à Finlândia para assistir à cúpula

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, fará uma visita surpresa à Finlândia nesta quarta-feira (3) para participar de uma cúpula que reunirá os líderes das cinco nações nórdicas, anunciou a Presidência finlandesa.



Além de participar da cúpula, Zelensky se reunirá com o presidente finlandês, Sauli Niinisto, cujo país ingressou recentemente na Otan, e também manterá conversas bilaterais com os primeiros-ministros da Suécia, Noruega, Dinamarca e Islândia.



"Para ingressar na Otan e apoiar alianças para obter apoios, um trabalho diplomático fundamental deve ser feito. A Ucrânia está fazendo isso hoje", escreveu Daria Zarivna, assessora do presidente ucraniano, no Telegram.



Todos os países nórdicos prometeram apoio financeiro e militar à Ucrânia após a invasão russa em fevereiro de 2022.