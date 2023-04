'Suposto chefe' do Estado Islâmico é 'neutralizado' na Síria, diz Erdogan

O "suposto chefe" do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) foi "neutralizado" na Síria no sábado (29) em uma operação liderada pelos serviços de inteligência turcos, informou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste domingo (30).



"O suposto chefe do Estado Islâmico, cujo codinome era Abu Hussein al-Qurachi, foi neutralizado em uma operação realizada ontem pelo MIT [serviços secretos turcos] na Síria", disse o chefe de Estado turco em entrevista à televisão.



O EI havia anunciado em 30 de novembro a morte de seu líder anterior, Abu Hasan al-Hachimi al-Qurachi, sem especificar as circunstâncias.



Ele foi imediatamente substituído por Abu Al-Husein al-Huseini al-Qurachi, de acordo com o EI.



De acordo com um correspondente da AFP no norte da Síria, os serviços de inteligência turcos e a polícia militar local apoiada pela Turquia cercaram uma área perto da cidade de Jindires, na região de Afrin (noroeste), no sábado.



Moradores do local questionados pela AFP indicaram que foi realizada uma operação contra uma fazenda abandonada que serviu no passado como escola islâmica.



Em meados de abril, tropas americanas transportadas de helicóptero atacaram no norte da Síria um chefe do EI que planejava ataques na Europa e no Oriente Médio. O alvo "provavelmente" foi morto, anunciou o Exército americano.



Apesar de sua derrota territorial, o EI ainda realiza ataques na Síria.