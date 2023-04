Elefante que roubava arroz e matou pelo menos seis pessoas foi capturado na Índia

Um elefante selvagem, conhecido por se alimentar em armazéns de arroz e que matou pelo menos seis pessoas no sul da Índia, foi imobilizado com tranquilizantes e transferido para uma reserva, informou a mídia local neste domingo (30).



O mamífero conhecido como Arikomban (elefante amante do arroz) se tornou popular por roubar lojas de grãos no estado de Kerala, sul da Índia.



Uma equipe de 150 guardas florestais capturou o elefante no sábado (29). O India Express informou que foram necessários cinco tiros de dardos tranquilizantes contra o animal.



Por fim, Arikomban foi levado para um caminhão com a ajuda de outros quatro elefantes kumki - animais treinados para capturar outros membros de sua espécie.



Antes de ser liberado em uma reserva, a equipe colocou um cordão com GPS para localizá-lo.



Esta não foi a primeira vez que as autoridades tentaram capturar este elefante, que estima-se ter cerca de 30 anos.



Arikomban conseguiu escapar em 2017, apesar de ter sido atingido por vários dardos tranquilizantes.



Os ambientalistas atribuem os crescentes conflitos com os animais à rápida expansão dos assentamentos humanos em florestas e corredores de vida selvagem.