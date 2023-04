Cão salva a vida do dono ao roer o dedo do pé até ao osso; entenda

Por conta da mordida de Harley, David pôde descobrir que estava com duas artérias entupidas (foto: Arquivo pessoal)

Um inglês de 64 anos teve sua vida salva após seu cachorro morder seu dedão do pé. A fratura causada pelo filhote de bulldog de apenas sete meses, Harley, ajudou os médicos a descobrirem que David Lindsay, de Cambridge, havia perdido a sensibilidade dos pés por conta de duas artérias bloqueadas nas pernas.

O aposentado estava dormindo no sofá de casa, quando o cachorro resolveu “atacar” o dono. O osso do dedão do pé foi fraturado e a unha ficou pendurada. David foi acordado pela esposa, que enfaixou o pé do marido e o levou para um hospital, onde ele ficou internado.

Lá, ele recebeu antibióticos para impedir que a infecção causada pela mordida de Harley se espalhasse pelo corpo. David, que sofre diabetes, descobriu com o incidente que não conseguia mais sentir o pé.

Por meio de uma tomografia para cuidar do dedo, os médicos descobriram que ele tinha duas artérias bloqueadas, o que poderia colocar as pernas em risco de amputação, caso o fluxo sanguíneo não fosse estabelecido.

Graças ao filhote travesso, David passou pelo procedimento de colocação de stents na perna, um pequeno tubo que fica dentro da artéria para abri-la e evitar novos entupimentos. Em entrevista a um jornal local, o homem brincou com a situação. “Você tem que rir disso. Ele me fez um favor ao mastigar meu dedo do pé. Vou ficar com o cachorro”, disse.

Ele também disse que iria tentar manter o dedo do pé que foi mastigado, mas que, se não houvesse como, iria dar um presente para Harley, por ter salvado a sua vida. “Vou tentar manter meu dedo do pé também, mas se não eu disse ao médico para cortá-lo e posso levá-lo para casa para ele!", afirmou.