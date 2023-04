Twitter muda logo para cachorro e provoca valorização de criptomoeda

O preço de uma criptomoeda promovida pelo magnata Elon Musk subiu mais de 20% nesta terça-feira (4) depois que o Twitter mudou seu logotipo de pássaro azul para um cachorro, associado a essa moeda digital.



Musk promove a criptomoeda dogecoin, que tem como logotipo um cachorro da raça Shiba Inu.



O Dogecoin passou de menos de US$ 0,08 (cerca de R$0,40 nos valores atuais) para mais US$ 0,10 (cerca de R$ 0,50 nos valores atuais) imediatamente após o novo logotipo aparecer no Twitter.



Em maio de 2021, Musk tuitou que sua empresa Tesla poderia começar a usar dogecoin, o que provocou uma febre de compras nos mercados de criptomoedas.



O Twitter não esclareceu se essa mudança de logotipo é temporária ou permanente.



Musk comprou o Twitter em outubro do ano passado por US$ 44 bilhões (R$ 235,1 bilhões) e fez uma profunda reorganização da plataforma, primeiro com demissões em massa e depois com revelações sobre decisões de censura de conteúdo e cancelamentos de contas que foram assumidas pela direção anterior.



Por outro lado, Musk enfrenta um processo de US$ 258 bilhões (R$ 1,3 trilhão nos valores atuais) apresentado por um investidor, que garante ter perdido uma grande quantia de dinheiro ao investir em dogecoin.