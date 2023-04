Mais de 20 corpos são encontrados em valas clandestinas no oeste do México

Pelo menos 26 corpos foram encontrados em valas clandestinas no município de Tecomán, no estado de Colima, oeste do México, informaram autoridades locais nesta quinta-feira (27).



Os restos humanos foram localizados com o apoio de drones e de cães na comunidade de Cerro de Ortega, no município de Tecomán, onde foram identificados diversos enterros clandestinos desde 2018.



Foi possível "localizar, até agora, dez valas clandestinas e a recuperação de restos humanos e ósseos de 26 pessoas", disse, em uma mensagem, Héctor Javier Peña, chefe de gabinete da Procuradoria Especializada no Desaparecimento de Pessoas de Colima.



As escavações continuam e as autoridades não descartam a presença de mais restos mortais.



Em Colima, a descoberta de valas clandestinas vem se multiplicando, a maioria delas em Tecomán, perto da divisa com o estado vizinho de Michoacán, onde há a atuação de diferentes células de grupos criminosos.



Em 2019, neste município, dedicado ao turismo em suas praias e a atividades agrícolas, foram encontrados 69 corpos em uma série de valas. Em dezembro do ano passado, outros 22 corpos foram localizados em Tecomán.



O estado de Colima, localizado na costa do Pacífico, é chave na rota do tráfico de drogas. Seus portos são utilizados por traficantes para o transporte de drogas e substâncias como o fentanil, um opioide sintético que pode ser até 50 vezes mais potente que a heroína.



O México registra mais de 340.000 assassinatos e cerca de 100.000 desaparecimentos, a maioria atribuídos a organizações criminosas, desde o lançamento de uma polêmica ofensiva militar de combate às drogas em dezembro de 2006.