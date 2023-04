Milhares de israelenses se manifestam a favor da reforma judicial de Netanyahu

Dezenas de milhares de israelenses se manifestaram, nesta quinta-feira (27), em Jerusalém, a favor da polêmica reforma judicial promovida pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e denunciada como antidemocrática por seus detratores.



Os manifestantes se concentraram em frente à Knesset (Parlamento), onde agitaram bandeiras israelenses e gritaram: "O povo exige uma reforma judicial!".



Dezenas de deputados de partidos de direita e extrema direita participaram da marcha e se reuniram em frente a um telão, no qual aparecia a frase: "Não vão nos roubar as eleições".



O ministro da Justiça, Yariv Levin, encarregado da reforma, participou do ato, assim como seu colega das Finanças, Betzalel Smotrich, membro de um partido sionista de extrema direita.



Desde o anúncio da reforma, em fevereiro, dezenas de milhares de israelenses se manifestam contra sua aprovação.



Após a intensificação dos protestos e do início de uma greve geral, Netanyahu anunciou, no fim de março, uma "pausa" legislativa para dar uma "chance ao diálogo".



O texto tem como objetivo reduzir as prerrogativas da Suprema Corte, à qual acusa de estar politizada, e transmiti-las ao Parlamento.