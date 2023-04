Um dos chefes da máfia calabresa é preso na Itália

Um dos líderes da temida máfia calabresa 'Ndrangheta, Pasquale Bonavota, foi preso nesta quinta-feira (27), anunciaram fontes policiais.



Bonavota, de 49 anos, foragido desde novembro de 2018 e acusado de assassinato e associação com a máfia por juízes na Calábria, sul da Itália, foi preso na cidade portuária de Gênova (norte), informou a força Carabinieri em nota.



O 'capo' do clã Bonavota, junto com dois irmãos, estava prestes a entrar em uma igreja quando foi detido pela polícia, com quem se identificou com documentos falsos.



O clã, com base logística na província calabresa de Vibo Valentia, se dedicava à lavagem de dinheiro, além do tráfico de drogas, por meio de investimentos em criptomoedas e operava em Roma e nas regiões do norte, Piemonte e Ligúria.



A 'Ndrangheta, considerada a máfia mais rica e poderosa da Itália, controla a entrada de cocaína na Europa.



Presente em mais de 40 países, o grupo se expandiu e agora usa empresas e 'laranjas' para investir lucros ilegais na economia formal.



Pasquale Bonavota fugiu após ser condenado por um tribunal à prisão perpétua por dois assassinatos cometidos em 2004 e 2014. A sentença havia sido anulada em 2021 pelo tribunal de apelações, enquanto ele estava foragido.



A prisão do mafioso ocorre três meses após a detenção do líder da máfia siciliana Matteo Messina Denaro, que estava foragido há 30 anos.