Irã confisca petroleiro no Golfo de Omã

A Guarda Revolucionária do Irã confiscou um petroleiro no Golfo de Omã, informou nesta quinta-feira (27) a Marinha dos Estados Unidos, que exigiu a liberação imediata do navio.



O petroleiro "Advantage Sweet", com bandeira das Ilhas Marshall, foi interceptado "pela Marinha da Guarda Revolucionária quando transitava em águas internacionais do Golfo de Omã", afirmou em um comunicado a V Frota dos Estados Unidos, com sede no Bahrein.



"O governo iraniano deve liberar imediatamente o petroleiro", acrescentou a Marinha americana, que critica em sua nota o "assédio contínuo por parte de Teerã de navios e a interferência nos direitos de navegação em águas regionais".



A Marinha americana não informou o proprietário do navio nem o destino do petroleiro.



As águas onde o navio foi apreendido, perto do Estreito de Ormuz, são um ponto crítico por onde transita pelo menos um terço do petróleo transportado por via marítima no mundo.