Ex-prefeito de Ekaterimburgo é julgado por criticar ofensiva na Ucrânia

Yevgueni Roizman, um famoso crítico do Kremlin e ex-prefeito popular de Ekaterimburgo, compareceu a um julgamento nesta quarta-feira (26) sob a acusação de desacreditar o exército russo na ofensiva na Ucrânia.



Roizman, 60 anos, se declarou inocente no início da audiência. Em 2013 ele se tornou o prefeito opositor de maior destaque na Rússia e permaneceu por cinco anos no poder em Ekaterimburgo.



Depois de criticar abertamente o presidente Vladimir Putin e sua ofensiva na Ucrânia, Roizman disse que tinha consciência de que poderia ser preso a qualquer momento.



Ele é muito popular em Ekaterimburgo e outras regiões, além de ser amigo de Alexei Navalny, o principal crítico do Kremlin, que está preso.



Em agosto de 2022, as autoridades abriram uma investigação contra Roizman por acusações de "desacreditar" o exército russo em comentários sobre a ofensiva de Moscou na Ucrânia.



A Rússia é cenário de uma repressão sem precedentes contra os dissidentes, durante a operação militar na Ucrânia, e todos os líderes da oposição, exceto Roizman, estão presos ou no exílio.