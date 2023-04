O exército sudanês confirmou nesta quarta-feira (26) que o ex-ditador do país Omar al Bashir foi transferido de uma prisão de Cartum para um hospital militar antes do início dos confrontos em 15 de abril.



Al Bashir e outros integrantes de seu regime, derrubado em 2019, foram levados para um hospital militar "devido a suas condições de saúde (...) e permanecem no hospital sob vigilância da polícia judicial", afirmou o exército em um comunicado, sem revelar a data da transferência.