Biden viajará para a cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, em maio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para a próxima cúpula do G7, de 19 a 21 de maio em Hiroshima, Japão, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (25).



Biden e os chefes de Estado do G7 falarão sobre "o apoio inabalável à Ucrânia", "a crise alimentar e climática", como "garantir um crescimento econômico inclusivo e resiliente", bem como esforços para uma "transição para uma energia limpa", disse a porta-voz do Executivo, Karine Jean-Pierre, em comunicado.



O presidente democrata também viajará a Sydney em 24 de maio para uma cúpula do "Quad", grupo que reúne Estados Unidos, Austrália, Japão e Índia.



Os chefes de Estado e de governo destes quatro países discutirão como "aprofundar sua cooperação no campo de novas tecnologias de ponta", "infraestrutura", "saúde mundial", "mudanças climáticas" e outras questões "essenciais para a região Indo-Pacífico", especificou Jean-Pierre.



Os Estados Unidos têm uma meta declarada de se engajar novamente com esta região estratégica em um cenário de crescente rivalidade com a China.