'Napoleão' da Apple conquista donos de salas de cinema na CinemaCon

O filme "Napoleão", de Ridley Scott, criado originalmente pela Apple para a sua plataforma de streaming, foi o herói inesperado do evento da indústria cinematográfica CinemaCon, em sua noite de abertura, nesta segunda-feira (24).



A epopeia histórica, estrelada por Joaquin Phoenix no papel de Napoleão Bonaparte, será exibida pela primeira vez exclusivamente nos cinemas em novembro, no âmbito do giro recente e revolucionário da gigante da tecnologia Apple para a estreia mundial de seus filmes nas telas grandes.



A Sony Pictures se associou à Apple para distribuir o filme nos cinemas. Uma sequência de batalha em que as forças francesas, lideradas por Napoleão, armam uma emboscada contra um Exército inimigo em um lago congelado arrancaram aplausos entusiasmados de uma plateia formada por donos de salas de cinema.



"Épico é a única descrição adequada para este filme da Apple Originals", disse o presidente da Sony Pictures, Tom Rothman, em um elogio a uma empresa de streaming, o que, antes, era quase impensável na CinemaCon.



O evento reúne donos de salas de cinema, chefes de estúdios de Hollywood e astros das bilheterias. Os participantes costumavam enfatizar "a magia única" das grandes telas e lançar indiretas para os serviços de streaming, mas a notícia recente de que a Apple planeja gastar US$ 1 bilhão (R$ 5 bilhões) por ano em filmes que serão exibidos no cinema antes de passarem à sua plataforma Apple TV+ surgiu como um grande impulso para as salas de cinema, que ainda se recuperam da pior fase da pandemia.



Também neste ano, o filme de Martin Scorsese "Assassinos da Lua das Flores" (Apple) será lançado nos cinemas pela Paramount, enquanto a Amazon estreou nas telas grandes recentemente seu drama "Air: A História Por Trás do Logo", dirigido e protagonizado por Ben Affleck.



Analistas afirmam que tanto a Apple quanto a Amazon esperam que estas estreias de grande repercussão nos cinemas chamem a atenção para oferta de suas plataformas de streaming. A tendência também oferece um ganho potencial inesperado para os estúdios de Hollywood dispostos a distribuir os filmes nas telas grandes.



Tom Rothman disse ontem que se sentia honrado pela Apple ter escolhido seu estúdio "entre muitos candidatos" para a estreia de Napoleão. Ele descreveu o filme como "singularmente significativo para a Sony" e para as salas de cinema em geral, e prometeu uma grande campanha de marketing para o longa-metragem.



No passado, a Apple só lançava seus filmes no cinema por curtos períodos, por vezes o suficiente para cumprir os requisitos mínimos para que um filme possa disputar o Oscar. Esta tática lhe valeu o prêmio de melhor filme no ano passado com "Coda", primeira estatueta desta categoria conquistada por uma plataforma de streaming.



Napoleão reúne Scott e Phoenix mais de duas décadas depois de sua epopeia histórica anterior, "Gladiador". Ele narra as origens de Napoleão e sua ascensão até se tornar comandante militar e imperador da França, bem como a relação volátil com sua mulher Josephine, interpretada por Vanessa Kirby.



A CinemaCon acontece em Las Vegas, até a próxima quinta-feira.



