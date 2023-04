Ao menos 11 migrantes afogados na costa da Líbia

A Guarda Costeira da Líbia recuperou nesta terça-feira (25) os corpos de 11 migrantes afogados, entre eles, uma menina, após o naufrágio de uma embarcação que os levaria clandestinamente à Europa, indicou um fotógrafo da AFP no local.



No meio da manhã desta terça, as autoridades foram alertadas sobre a presença de corpos (dez homens e uma menina) boiando na água a poucos metros da orla da cidade de Garaboulli, 50 quilômetros a leste de Trípoli.



Ao menos quatro pessoas nadaram até a praia do Farol de Garaboulli, de fácil acesso por sua baía de águas tranquilas, constatou o fotógrafo, que os viu exaustos na areia, tentando recuperar suas forças com pedaços de pão e goles de leite oferecidos pelos socorristas.



A embarcação, que transportava cerca de "80 migrantes", afundou perto da costa, segundo um dos sobreviventes. A bordo, havia egípcios, paquistaneses e bengaleses, segundo os passaportes apresentados por eles.



Na época de Muamar Kadafi, deposto em 2011, milhares de migrantes chegaram à Líbia, para em seguida, tentar cruzar o Mediterrâneo rumo à Europa, principalmente em direção à Itália, localizada a cerca de 300 quilômetros.



A situação se agravou após a queda do ditador, quando os coiotes se aproveitaram do caos na Líbia.



De quarta a segunda-feira, o Crescente Vermelho na Líbia recuperou, nas praias de Sabratha (70 quilômetros a oeste de Trípoli), os corpos de 34 migrantes que morreram após o naufrágio de um barco inflável com cerca de 100 passageiros, segundo a ONG Alarm Phone, um coletivo de voluntários que atende a uma linha telefônica de emergência para migrantes.