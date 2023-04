Darín protagonizará série baseada em quadrinho 'O Eternauta'

O ator argentino Ricardo Darín, protagonista do premiado filme "Argentina, 1985", anunciou que gravará uma série baseada no famoso quadrinho argentino "O Eternauta" para a plataforma Netflix.



Considerada a obra-prima dos quadrinhos argentinos, "O Eternauta" foi escrito pelo roteirista Héctor Oesterheld, desaparecido em 1977 durante a ditadura, e ilustrada pelo compatriota Francisco Solano López. O quadrinho começou a ser publicado em fascículos semanais em 1957 e teve inúmeras reedições.



"Estamos próximos de apresentar em pouco tempo um projeto enorme, realmente muito complexo, muito complicado de fazer", declarou Darín à rádio CNN Argentina nesta segunda-feira (24).



"A história de 'O Eternauta' na qual o projeto é baseado pretende ter uma abertura, ter um alcance um pouco mais além das fronteiras de nosso país. A versão está atualizada, baseada no quadrinho real, mas há uma nova versão", explicou o ator.



Protagonista de filmes de sucesso como "Nove Rainhas", "Relatos Selvagens" e "O Segredo de seus Olhos", Darín recebeu recentemente na Espanha o Prêmio Platino de melhor ator por "Argentina, 1985".



"Estamos todos muito entusiasmados e muito mobilizados porque é um projeto enorme, muito trabalho me espera. Estou tentando me preparar porque é uma grande exigência física e mental e acho que será algo que não vai passar despercebido", acrescentou o ator.



A série da Netflix será dirigida por Bruno Stagnaro.



"O Eternauta" é uma história de ficção científica cujos heróis são um grupo de sobreviventes em um mundo invadido por alienígenas. Uma explosão no Oceano Pacífico seguida de uma nevasca mortal em Buenos Aires dá origem à resistência liderada por Juan Salvo, o homem que com uma espécie de escafandro como traje de proteção, se torna o Eternauta.



Militante político, Oesterheld foi sequestrado em 1977 e nunca foi encontrado, assim como suas quatro filhas -duas das quais estavam grávidas- e três de seus genros. Cerca de 30 mil pessoas desapareceram durante a ditadura argentina (1976-1983), segundo organizações humanitárias.



NETFLIX