Governo britânico vai à justiça contra greve de enfermeiras

O ministro da Saúde britânico, Steve Barclay, anunciou, nesta segunda-feira (24), que recorreu à justiça para que declare ilegal a greve de enfermeiras prevista para 2 de maio.



O Royal College of Nursing, o principal sindicato da categoria, realizou, no início de dezembro, uma mobilização e recentemente anunciou uma greve de 48 horas a partir de 30 de abril.



O sindicato anunciou a greve após recusar as últimas propostas do governo - um aumento de salários de 5% e um pagamento excepcional de pelo menos 1.250 libras (R$ 7.856). Pela primeira vez, a greve também afetará os serviços de emergências e as unidades de cuidados intensivos e oncologia.



Segundo o governo, o segundo dia de greve está previsto fora do mandato do sindicato para organizar a ação, que expira na véspera.



"Lamento pedir à Suprema Corte que declare a greve, prevista para 2 de maio, ilegal", declarou em um comunicado o ministro da Saúde.



Apesar das "tentativas" de "resolver a situação" durante o fim de semana, "não tenho mais opção, além de iniciar um procedimento judicial", acrescentou Barclay, afirmando que não pode permitir a realização de uma greve "ilegal".



Em um e-mail enviado aos representantes do sindicato, a secretária-geral do mesmo, Pat Culln, prometeu se opôr ao "assédio" do ministro na justiça.



"Se o governo consegue silenciar membros como vocês e convence a corte a frear uma parte da nossa greve, não teremos mais opção, além de encurtá-la", acrescentou.



A líder sindical advertiu que, se um acordo com o Executivo antes de 30 de abril não for alcançado, o movimento poderia se estender até o Natal.



A inflação, que segundo os últimos números supera os 10% no Reino Unido, resultou em movimentos de greve em vários setores da atividade produtiva para pedir melhores salários, tanto nos serviços públicos como no setor privado.