Tucker Carlson, estrela conservadora dos EUA, deixa Fox News

Tucker é um ícone para a direita americana e admirado pela família Bolsonaro (foto: Clauber Cleber Caetano/PR - 29/06/2022)

A Fox News anunciou nesta segunda-feira (24/4) que Tucker Carlson, líder de audiência da TV a cabo americana e uma das figuras mais polêmicas da direita conservadora do país deixará a emissora. Em comunicado, a rede afirmou que as duas partes "concordaram em trilhar caminhos diferentes"."Agradecemos a ele por sua dedicação à rede como apresentador e, antes disso, como colaborador."Ainda segundo o texto, a última aparição de Carlson foi na sexta-feira passada (21/4) — o programa que ele estrela, Fox News Tonight, será apresentado um rodízio de personalidades do canal até que um novo apresentador seja escolhido.



O anúncio se dá menos de uma semana após a empresa fechar, junto com a Fox Corp FOXA, um acordo de de US$ 787,5 milhões (R$ 3,9 bilhões) no processo de difamação promovido pela Dominion Voting Systems, fabricante de urnas eletrônicas nos EUA.



O processo envolvia alegações da Fox de que as eleições que deram vitória de Joe Biden contra Donald Trump em 2020 foram fraudadas, sem provas. A empresa incluiu no processo, entre outras coisas, comentários feitos por Carlson em seu programa dizendo que as urnas foram usadas para manipular a eleição.



No ano passado, o apresentador viajou ao Brasil para entrevistar o então presidente Jair Bolsonaro (PL).