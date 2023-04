Quase 100 alunas feridas em incêndio no sudeste da RDC

Quase cem alunas ficaram feridas nesta segunda-feira (24) quando pularam de um telhado para escapar de um incêndio que devastou uma escola feminina no sudeste da República Democrática do Congo (RDC), informaram fontes locais.



Por volta das 09h00 locais, um incêndio deflagrou na escola de ensino médio Mwanga, uma escola católica de Kolwezi, na província de Lualaba (região de Katanga), segundo depoimentos dados à AFP.



Pelo menos 97 alunas foram hospitalizadas, incluindo quase trinta com membros fraturados em quatro hospitais locais, disse à AFP um responsável pelo serviço de comunicação do governo provincial de Lualaba.



Ele acrescentou que nenhuma morte foi registrada.



O incêndio, de origem ainda desconhecida, começou no internato do estabelecimento e depois devastou os edifícios das escolas de ensino fundamental e médio.



"Para escapar deste incêndio", as estudantes "pularam do telhado do prédio" de uma altura de "três metros", disse Prince Timothée, uma testemunha que falou por telefone em Lubumbashi, a capital econômica do país.



Várias das alunas "tiveram fraturas", acrescentou.