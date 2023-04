Rússia afirma que drone ucraniano caiu perto de Moscou

As autoridades russas afirmaram nesta segunda-feira (24) que um drone ucraniano caiu a quase 50 quilômetros de Moscou, sem provocar vítimas ou danos.



Este é o segundo incidente do tipo registrado perto de Moscou desde o início da ofensiva na Ucrânia, em fevereiro de 2022.



"Um drone de fabricação ucraniana caiu no território do distrito municipal de Bogorodsk", 50 quilômetros ao leste de Moscou, onde uma moradora o encontrou no domingo em uma floresta, afirmou Igor Sukhin, chefe do distrito, no Telegram.



Uma fonte dos serviços de emergência, que pediu anonimato, disse à agência de notícias Ria Novosti que o aparelho não transportava "nenhuma munição".



Outra fonte, citada pela agência Interfax, afirmou que o drone tinha 18 quilos de explosivos.



Após o incidente, Sukin anunciou o cancelamento, por "motivos de segurança", de um desfile e de um show previstos para Bogorodsk, como parte das comemorações da vitória sobre a Alemanha nazista em 1945.



"A segurança é o mais importante", disse.



Várias regiões russas, incluindo Kursk e Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, e a anexada Crimeia, já cancelaram os desfiles de 9 de maio pelos mesmos motivos.



O principal desfile militar do país, na Praça Vermelha de Moscou, está confirmado, segundo o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



