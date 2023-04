Soldados israelenses matam um palestino na Cisjordânia

Soldados israelenses mataram um palestino na Cisjordânia, anunciou o ministério palestino da Saúde nesta segunda-feira (24).



Suleiman Ayash, de 20 anos, "foi morto a tiros pela ocupação (israelense) em Aqabat Jaber", um campo de refugiados perto de Jericó, na Cisjordânia ocupada.



Em um comunicado, o exército israelense indicou que seus soldados detiveram "um suspeito procurado" durante uma operação "antiterrorista" naquele campo de refugiados.



"Dois suspeitos identificados tentaram fugir. Em resposta, os soldados atiraram", acrescentou o exército, acrescentando que uma pessoa foi baleada.



O exército israelense não divulgou a identidade do falecido.



O governador de Jericó, Jihad Abu al Asal, disse à AFP que o corpo do falecido não foi entregue à sua família.



Desde o início do ano, o conflito israelense-palestino já matou pelo menos 97 palestinos, 19 israelenses, uma ucraniana e um italiano, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.



Esses números incluem combatentes e civis, incluindo menores, do lado palestino, e civis, incluindo menores, e três membros da minoria árabe do lado israelense.