Ex-presidente Toledo chega ao Peru extraditado dos EUA

O ex-presidente peruano Alejandro Toledo chegou neste domingo (23) a Lima extraditado pelos Estados Unidos para ser processado por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito do megaescândalo de propinas pagas pela construtora brasileira Odebrecht.



Toledo, de 77 anos, chegou à capital peruana em um voo procedente de Los Angeles e sob custódia de agentes da Interpol. No aeroporto internacional Jorge Chávez, ele foi recebido por promotores e policiais, segundo imagens veiculadas por emissoras de televisão.



Ele é acusado de ter recebido milhões de dólares da Odebrecht em troca de licitações de obras públicas. Os promotores pedem 20 anos e seis meses de prisão.



O ex-homem forte do Peru, que governou de 2001 a 2006, se entregou a pedido de um juiz na manhã de sexta-feira em um tribunal federal de San Jose, Califórnia, para a fase final do processo de extradição.