Navio afundado na 2ª Guerra Mundial com mil prisioneiros é encontrado

Exploradores de águas profundas anunciaram neste sábado (ainda sexta-feira, 21, no Brasil) que encontraram os restos do navio japonês Montevideo Maru, que foi torpedeado durante a Segunda Guerra Mundial perto das Filipinas e no qual morreram mais de 1.000 prisioneiros, a maioria australianos.



O navio, afundado em 1 de julho de 1942 por um submarino americano cuja tripulação não sabia que levava prisioneiros de guerra, foi encontrado a mais de quatro quilômetros de profundidade, informou em comunicado o grupo de arqueologia marítima Silentworld Foundation, que organizou a missão.



O afundamento do Montevideo Maru foi o pior desastre marítimo da Austrália, com a morte de 979 de seus nacionais, dos quais 850 eram soldados.



Civis de outros 13 países também estavam a bordo, disse a fundação, o que elevou para 1.060 o total de prisioneiros.



"Finalmente, o local de descanso das almas perdidas do Montevideo Maru foi encontrado", comentou o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.



Os exploradores começaram a procurar o naufrágio em 6 de abril no mar da China Meridional, ao noroeste da ilha filipina de Luzon, e conseguiram avistá-lo 12 dias depois usando equipamentos de alta tecnologia, como um veículo submarino com sonar.