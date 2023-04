O vídeo do momento em que um avião bombardeiro russo dispara contra a sua própria cidade, Belgorod, viralizou as redes sociais.O bomberdeio foi um acidente. O caça russo estava a caminho da Ucrânia para atacar cidades do país vizinho, que estão em guerra, quando uma bomba de 500 kg se soltou, caindo no meio de uma das principais avenidas da cidade.

O governador da região, Vyacheslav Gladkov, disse que a explosão havia abertoe Belgorod e segundo ele, duas mulheres ficaram feridas e vários prédios foram danificados.