Fundação compra esqueleto de T-Rex e o exibirá na Bélgica

Uma fundação de arte comprou um esqueleto de um tiranossauro rex, conhecido como Trinity, em um leilão na Suíça por US$ 6 milhões (R$ 30,2 milhões, na cotação atual) e o exibirá em Antuérpia, na Bélgica, informou a casa de leilões nesta sexta-feira (21).



O esqueleto, formado pelos ossos de três diferentes T-Rex e com idade estimada entre 65 e 67 milhões de anos, foi vendido na casa de leilões Koller, em Zurique (Suíça), por 5,5 milhões de francos suíços (6,1 milhões de dólares).



Inicialmente, foi revelado que o comprador era apenas um colecionador privado europeu, levantando temores de que o esqueleto pudesse permanecer escondido. Mas nesta sexta-feira Koller revelou que trata-se da Fundação Phoebus, uma fundação artística sem fins lucrativos.



"Phoebus anunciou sua intenção de mostrar Trinity ao público em seu projeto do centro cultural Boerentoren em Antuérpia", disse Koller em um comunicado.



O Boerentoren, ou Torre dos Camponeses, foi um dos primeiros arranha-céus da Europa quando foi concluído em 1931 e dois anos atrás foi comprado por Phoebus com planos de convertê-lo em um espaço público de exposições.



Trinity atraiu cerca de 35.000 visitantes durante as duas semanas e meia em que esteve em exibição em Zurique antes do leilão.