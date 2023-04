Comunidade internacional fará reunião sobre Afeganistão em Doha

A comunidade internacional vai realizar em Doha um encontro para tratar do Afeganistão, em data a ser definida, depois que o governo talibã proibiu as mulheres de trabalharem nos programas da ONU - disse o porta-voz do secretário-geral da organização, Stéphane Dujarric, nesta quarta-feira (19).



"A reunião que acontecerá em Doha em algumas semanas com os enviados internacionais será uma ocasião para esclarecer as expectativas sobre alguns assuntos", declarou Stéphane Dujarric, em conversa com a AFP, depois que a missão da ONU no Afeganistão (Manua) iniciou uma avaliação de seu funcionamento após as afegãs serem proibidas de trabalhar na ONU.



A secretária-geral adjunta da ONU, Amina Mohammed, falou na segunda-feira na Universidade de Princeton sobre a possibilidade de discutir um possível "reconhecimento de princípio" do Talibã, ainda que com "condições".



"Essa discussão tem que acontecer. Alguns acham que nunca deveria acontecer, outros que deve que acontecer", acrescentou. "O Talibã quer ser reconhecido", afirmou.



Em dezembro, a Assembleia Geral da ONU aprovou o relatório da comissão encarregada da acreditação de embaixadores, que adiou a decisão sobre o pedido de acreditação de um novo embaixador na organização desde o retorno dos talibãs em agosto de 2021.



O reconhecimento dos talibãs "só pode ser decidido pelos Estados-membros", disse Stéphane Dujarric, esclarecendo que Amina, fortemente envolvida no caso, limitou-se a reiterar em seu discurso em Princeton "a necessidade de a comunidade internacional encontrar uma posição coordenada sobre o Afeganistão".



"Isso inclui encontrar um terreno comum sobre uma visão de longo prazo para o país e enviar uma mensagem unida às autoridades de fato sobre o imperativo de garantir às mulheres seu lugar de direito na sociedade afegã", acrescentou.



Segundo uma fonte da organização, o encontro, uma iniciativa do secretário-geral, poderá ocorrer "por volta de 1º de maio". No momento, não se sabe se o Talibã participará.