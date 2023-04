Lavrov urge Venezuela a 'unir forças' contra 'chantagem' do Ocidente

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, pediu, nesta terça-feira (18), para "unir forças" contra a "chantagem" das sanções ocidentais, durante uma visita a Caracas.



"Venezuela, Cuba e Nicarágua são países que escolhem seu próprio caminho", disse Lavrov, segundo a tradução oficial, ao criticar as sanções internacionais impostas a essas nações pelos Estados Unidos.



"É necessário unir forças para conter as tentativas de chantagem e pressão unilateral ilegal do Ocidente", completou o diplomata russo durante uma coletiva de imprensa ao lado de seu contraparte venezuelano, Yván Gil.



A visita de Lavrov a Caracas é a segunda escala em seu giro pela América Latina, que começou no Brasil e passará por Cuba e Nicarágua.



A última vez que Lavrov visitou a Venezuela foi em fevereiro de 2020, dois anos antes da invasão da Ucrânia.



A Venezuela é um dos principais aliados da Rússia na região. O presidente Nicolás Maduro expressou seu apoio a Moscou durante o conflito armado, embora também defenda negociações de paz.



"Debatemos os acontecimentos da Ucrânia", afirmou após a reunião diplomática Lavrov, que também deverá encontrar-se com Maduro.



"Vamos resolver a situação na Ucrânia e outros conflitos no mundo através dos princípios da Carta da ONU sobre a equidade soberana dos Estados, sobre o princípio da indivisibilidade da segurança", declarou.



"Nossa tarefa é garantir que a carta da ONU seja aplicada em sua totalidade, que o direito à autodeterminação não seja retirado quando convém ao Ocidente", acrescentou.