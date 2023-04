EUA prende duas pessoas e acusa 34 por ações clandestinas da polícia chinesa

Dois homens foram presos, nesta segunda-feira (17), por montar uma "estação de polícia" chinesa em Nova York, e 34 funcionários chineses de segurança pública foram acusados de vigiar e assediar dissidentes que vivem nos Estados Unidos - anunciaram as autoridades.



As prisões e os indiciamentos indicam "planos de repressão transnacional dirigidos contra membros da comunidade da diáspora chinesa em Nova York e em outras partes dos Estados Unidos", declarou o procurador-geral do Brooklyn, Breon Peace.



Os dois homens presos foram identificados como Harry Lu Jianwang, de 61 anos, e Chen Jinping, de 59, a quem funcionários americanos acusam de abrir no ano passado um escritório no bairro chinês de Manhattan a mando do Ministério de Segurança Pública (MPS, na sigla em inglês), a força policial nacional da China.



O escritório, que não estava registrado como exige o governo dos Estados Unidos, oferecia serviços como a renovação de carteiras de motorista emitidas pela China, disse Peace.



No entanto, também tinha como função rastrear e assediar dissidentes da República Popular da China, acrescentou.



- Assédio a dissidentes -



Lu e Chen foram acusados de atuar como agentes sem registro de um governo estrangeiro e de destruir evidências de suas comunicações com funcionários do governo chinês.



Em um caso relacionado, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou acusações contra 34 membros do MPS envolvidos em assédio a dissidentes no exterior.



Eles faziam parte do Grupo de Trabalho para o Projeto Especial MPS 12, descrito pelo DOJ como uma equipe criada para perseguir dissidentes chineses.



Segundo alegam os Estados Unidos, a força-tarefa criou milhares de perfis falsos nas redes sociais para visar "dissidentes chineses por meio de assédio e ameaças".



"Não é uma força policial normal", afirmou Peace em coletiva de imprensa. "Não protege as pessoas nem combate crimes. Comete crimes alvejando ativistas democratas e dissidentes localizados fora da China, inclusive aqui na cidade de Nova York."