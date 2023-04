Primeiro-ministro britânico Sunak é investigado pelas ações de sua esposa

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está sendo investigado por um órgão parlamentar para determinar se ele deixou de declarar as ações que sua esposa possui em uma empresa recentemente favorecida por suas mudanças orçamentárias, disse seu responsável nesta segunda-feira (17).



O comissário de normas parlamentares Daniel Greenberg iniciou na quinta-feira uma investigação sobre as ações que Akshata Murty possui na agência de cuidados infantis "Koru Kids", informou seu escritório.



O ministro das Finanças, Jeremy Hunt, anunciou em março um programa piloto de pagamentos de incentivos para babás que ingressam na profissão, que podem dobrar se os trabalhadores se inscreverem por meio de uma lista de seis agências, na qual a Koru Kids está incluída.



Durante um discurso recente perante um comitê parlamentar, Sunak não mencionou que sua esposa possui essas ações.



Quando chegou ao poder em outubro, após o curto governo de Liz Truss e o mandato de Boris Johnson, atormentado por escândalos, Sunak havia prometido "integridade, profissionalismo e responsabilidade em todos os níveis".



Desde então, ele foi multado pela polícia por não usar cinto de segurança no carro e por quebrar as regras de confidencialidade quando era ministro das Finanças de Johnson.



Murty é filha do cofundador da gigante indiana da informática Infosys e sua fortuna é estimada em cerca de 700 milhões de dólares (3,4 bilhões de reais na cotação atual).



Sunak já havia sido criticado quando foi revelado que sua esposa tinha status de "não residente" no Reino Unido e não declarou os lucros de seus dividendos da Infosys para finalidades fiscais no Reino Unido.



