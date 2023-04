Suécia lança suas maiores manobras militares em 25 anos

A Suécia iniciou seus maiores exercícios militares em mais de 25 anos nesta segunda-feira (17), mobilizando 26.000 soldados de 14 países diferentes, já que a candidatura do país para ingressar na Otan continua bloqueada.



"Os exercícios serão realizados no ar, na terra e no mar em grandes áreas do país", declararam as Forças Armadas suecas, e continuarão até 11 de maio.



Os exercícios se concentrarão no sul e no norte da Suécia e na ilha de Gotland, de importância estratégica.



Também participam das manobras Estados Unidos, Reino Unido, Finlândia, Polônia, Noruega, Estônia, Letônia, Lituânia, Ucrânia, Dinamarca, Áustria, Alemanha e França, a maioria membro da Otan.



Após dois séculos de neutralidade e de não alinhamento militar, a Suécia, juntamente com sua vizinha Finlândia, anunciou sua intenção de ingressar na Otan em maio de 2022, após a invasão russa da Ucrânia.



Mas, enquanto a Finlândia conseguiu se tornar o 31º membro da Otan em 4 de abril deste ano, a candidatura sueca ainda enfrenta a oposição.



Os novos membros devem ser ratificados por unanimidade por todos os países da aliança militar, e a Suécia ainda enfrenta oposição da Turquia e da Hungria.



O governo turco repreende a Suécia por sua recusa em extraditar dezenas de suspeitos que o presidente Recep Tayyip Erdogan relaciona a uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2016 e ao movimento separatista curdo.