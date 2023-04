Incêndio queima quase mil hectares de vegetação no sul da França

Cerca de 950 hectares de vegetação queimaram, neste domingo (16), no sul da França, no departamento (estado) dos Pirineus Orientais, limítrofe ao sul com Girona (norte da Espanha), e o fogo cruzou a fronteira, informaram as autoridades.



A prefeitura de Banyuls-sur-Mer informou esta noite que o fogo "cruzou a fronteira com a Espanha".



As 300 pessoas que tinham sido evacuadas à tarde "voltaram, em sua maioria, ao seu domicílio", acrescentou a fonte.



"O fogo ainda não foi controlado, mas a situação está estabilizada do ponto de vista da proteção da população e dos bens", prosseguiu a prefeitura.



Mais cedo, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, havia dito que as chamas tinham percorrido "mais de 930 hectares nos Pirineus Orientais". Quinhentos bombeiros e socorristas foram mobilizados para controlar o incêndio.



À noite, os bombeiros informaram que as chamas já haviam queimado 950 hectares.



O fogo foi declarado pela manhã nas regiões municipais de Cerbère e Banyuls-sur-Mer, perto da fronteira com a Espanha, e foi atiçado pelos ventos fortes.



Trata-se do maior incêndio registrado na França este ano e ocorreu em um departamento muito afetado pela seca.