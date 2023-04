Yellen: sanções econômicas são 'risco' para o dólar

As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos, em particular à Rússia, representam um "risco" para a hegemonia do dólar, para o qual os países afetados buscam alternativas, embora dificilmente vão conseguir encontrá-las - disse a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, neste domingo (16).



"Há um risco, quando usamos sanções financeiras que estão ligadas ao papel do dólar (...) de que a longo prazo a hegemonia do dólar seja minada", enfatizou Yellen em entrevista à emissora CNN .



"Claro, isso gera a vontade em (países afetados como) China, Rússia e Irã de encontrar uma alternativa. Mas as razões, pelas quais o dólar é usado como moeda global, dificulta que outros países encontrem uma alternativa" do mesmo nível, acrescentou a responsável pela economia no governo Joe Biden.



"Temos mercados de capitais muito sólidos e um Estado de Direito que são essenciais em uma moeda que se usa globalmente para transações. E não vimos nenhum outro país que tenha (...) uma infraestrutura institucional que permita que sua moeda sirva ao mundo como esta", acrescentou.



As sanções econômicas são "uma ferramenta extremamente importante", que também tem sido usada por países aliados contra a Rússia desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022.



Ao ser questionada sobre a possibilidade de usar os fundos congelados do Banco Central da Rússia para reconstruir a Ucrânia, Yellen estimou que "a Rússia deve pagar pelo dano que causou à Ucrânia".



Ao mesmo tempo, observou que "existem restrições legais sobre o que se pode fazer com ativos russos congelados".



"Estamos discutindo com nossos parceiros o que pode ser feito no futuro", completou.