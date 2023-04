Putin destaca papel da Igreja Ortodoxa russa na 'consolidação' da sociedade

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou neste domingo (16) o papel da Igreja Ortodoxa russa na "consolidação" da sociedade, coincidindo com as celebrações da Páscoa.



"Gostaria de expressar minha profunda gratidão por seu trabalho incansável e altruísta em preservar valores históricos, espirituais, morais e familiares duradouros, em educar e iluminar a juventude", disse Putin em uma mensagem após participar da liturgia na Catedral de Cristo Salvador, em Moscou.



"Por muitos anos, suas sábias palavras pastorais serviram para consolidar a sociedade (...) Hoje, quando enfrentamos sérios desafios, elas são especialmente importantes", acrescentou o presidente.



A Páscoa é a principal celebração do calendário ortodoxo na Rússia e na Ucrânia.



Kirill, patriarca e atual líder da Igreja Ortodoxa russa, é um dos apoiadores da ofensiva na Ucrânia. Ele alega que os povos russo e ucraniano eram irmãos que foram separados à força, entre outros motivos, pelo Ocidente.



O governo ucraniano vem multiplicando o número de buscas em igrejas e processos judiciais contra padres considerados próximos a Moscou.