Líder da extrema direita francesa, Jean-Marie Le Pen é hospitalizado

O ex-presidente do partido de extrema direita francês Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, hospitalizado no sábado (15) após sofrer um infarto, "está bem" - declarou sua filha, Marine Le Pen, neste domingo (16).



Jean-Marie Le Pen, de 94 anos, "está bem, e agradeço a todos que perguntaram sobre sua saúde", disse sua filha, que hoje preside o partido, rebatizado de Reagrupamento Nacional.



"Ainda não o vi, não vou demorar", mas "está bem, essa é a informação essencial", acrescentou a líder de extrema direita, pedindo que sua "vida privada" seja respeitada.



Jean-Marie Le Pen foi internado em um estabelecimento público na região parisiense, depois de sofrer um "infarto leve", informou seu assessor, Lorrain de Saint Affrique, na véspera, acrescentando que "sua família e amigos estão preocupados, mas tranquilos".



Jean-Marie Le Pen fundou, em 1972, a Frente Nacional, agora presidido por Marine como Reagrupamento Nacional. Ela ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais de 2022 (41,5%), nas quais o presidente Emmanuel Macron foi reeleito.



Marine tentou depurar a imagem do partido e o expulsou do mesmo em 2015 por suas declarações de que o holocausto foi apenas um detalhe na História.



Com 94 anos, foi hospitalizado várias vezes nos últimos anos. Em fevereiro de 2022, foi internado após sofrer um acidente cardiovascular leve.



Jean-Marie Le Pen foi candidato à Presidência cinco vezes. Em 2002, chegou ao segundo turno, sendo derrotado por esmagadora maioria por Jacques Chirac.



Este ex-paraquedista passou décadas tentando gerar repulsa à imigração, e sua carreira política decaiu depois de mais de meio século em que seu racismo declarado o levou a ser conhecido como o "diabo da república".



Nascido em 20 de junho de 1928 em La Trinité-sur-Mer, oeste da França, e formado em direito, Jean-Marie Le Pen serviu como legionário nas guerras coloniais da então Indochina (1953) - hoje Vietnã - e da Argélia (1957).



Tornou-se o legislador mais jovem da França, ao ser eleito à Assembleia Nacional com apenas 27 anos.



Em 1972, assumiu a direção de um novo partido que reunia neofascistas: a Frente Nacional.



Em 1984, foi eleito eurodeputado, e nas legislativas de 1986, voltou à Assembleia Nacional.



Nos últimos anos tem feito menos aparições públicas e não expressa arrependimento pelos comentários polêmicos do passado.