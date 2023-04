Ex-secretário de Estado dos EUA desiste da Casa Branca

O ex-secretário de Estado americano Mike Pompeo anunciou que não disputará a presidência nas eleições de 2024.



"(Minha esposa) Susan e eu concluímos, depois de muita consideração e oração, que não concorrerei à presidência dos Estados Unidos nas eleições de 2024", tuitou Pompeo, alegando motivos pessoais.



"Este não é o momento adequado para mim e para minha família", afirmou.



Este ex-militar e ex-diretor da agência federal CIA deu a entender, no entanto, que pode vir a apresentar sua candidatura à Casa Branca no futuro.



"Aqueles de vocês que estão abalados com isso (notícia), saibam que tenho 59 anos. Há muitas outras oportunidades, para as quais o momento pode ser mais adequado, à medida que a liderança presidencial se torna cada vez mais necessária", acrescentou.



Este cristão evangélico conseguiu se manter, consistentemente, em alta consideração com Trump, defendendo lealmente seu chefe perante o Congresso e aliados estrangeiros.