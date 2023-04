Capítulo da Bíblia tem parte oculta revelada em fotografias

O documento foi estudado pelo medievalista da Academia Austríaca de Ciências (OeAW), Grigory Kessel (foto: Reprodução/ Artigo/ New Testament Studies)

Uma pesquisa publicada em março descobriu um “capítulo oculto” escondido dentro de uma tradução de 1.750 anos. O texto do idioma siríaco estava escondido sob três camadas de texto num manuscrito, sendo possível ser visualizado apenas por fotografias com luz ultravioleta (UV). O estudo foi publicado na revista Estudos do Novo Testamento.

Os pesquisadores descobriram que se trata de uma passagem com interpretação do capítulo 12 de Mateus. O documento foi estudado pelo medievalista da Academia Austríaca de Ciências (OeAW), Grigory Kessel — que conseguiu descobrir e tornar legíveis as palavras do texto, uma das primeiras traduções feitas no século 3 e copiado no século 6 do pergaminho..

The Vetus Syra, or the Old Syriac version is the oldest (ca. 3rd c.) Syriac version of the four Gospels. Two main manuscripts (both, alas, incomplete) witnesses were known, the Curetonianus and the Sinaiticus. #syriac #manuscripts #palimpsest #oldsyriacgospels pic.twitter.com/hJgvXcAM51 %u2014 Grigory Kessel (@grigory_kessel) March 8, 2023

O medievalista explica que os materiais na língua siríaco são extremamente raros. "Até recentemente, apenas dois manuscritos eram conhecidos por conter a tradução siríaca antiga dos evangelhos”, diz.

Com isso, um deles se encontra na Biblioteca Britânica em Londres e a outra foi descoberta no Mosteiro de Santa Catarina no Monte Sinai.

O texto oferece certas diferenças entre as traduções, por exemplo, enquanto o idioma original grego do livro de Mateus capítulo 12, versículo 1, diz: “Naquele tempo passou jesus pelas searas, em um sábado; e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas, e a comer”. A tradução descoberta siríaca diz, “[...] começou a colher a colher as espigas, esfregá-las nas mãos e comê-las".

